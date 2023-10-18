***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 3.000.000.000 TL'ye kadar nominal değerde, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir ya da birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç(lar) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207451BIST