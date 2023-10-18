***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 14:54
***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 3.000.000.000 TL'ye kadar nominal değerde, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir ya da birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç(lar) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207451
BIST
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15:547.925
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -189,90
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5428,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0754
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5429,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0262
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:541.754,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,59
|Açılış
|: 1.754,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:53
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|703.369.109
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.045.009
|% -7,29
|
|TATEN
|41,76
|244.910.171
|% -7,12
|
|THYAO
|218,10
|4.294.976.190
|% -3,11
|
|TUPRS
|140,30
|3.587.555.937
|% -2,84
|
|BRSAN
|917,50
|3.088.701.789
|% -6,71
|
|ASTOR
|122,20
|2.826.660.328
|% 0,16
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,01
|1.483.863.176
|% -3,99
|
|EKGYO
|7,43
|1.086.066.287
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|285.752.100
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0049
|28,0101
|% 0,27
|
|Euro
|29,6009
|29,6140
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0044
|34,1750
|% 0,15
|
|Frank
|31,0201
|31,2070
|% 0,29
|
|Riyal
|7,4440
|7,4813
|% 0,18
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|25,42
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,59
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.856
|11.935
|164,00
|
|Yarım
|5.946
|5.990
|82,00
|
|Çeyrek
|2.964
|2.995
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,52
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08NATEN
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 311.80 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 425 adet işlem
-
16:07KTLEV
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 813, 378 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DOFER, ACSEL, TUCLK, AVTUR, BRKO, MARKA, SODSN, MRSHL, INTEM
-
16:05
AVTUR, MARKA, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında