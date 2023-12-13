***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
13.12.2023 11:48
***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
SUR TATIL EVLERI GMYO payları, 14/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 167.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SUR TATIL EVLERI GMYO XUTUM 14/12/2023
SUR TATIL EVLERI GMYO XTUMY 14/12/2023
SUR TATIL EVLERI GMYO XYLDZ 14/12/2023
SUR TATIL EVLERI GMYO XHARZ 14/12/2023
SUR TATIL EVLERI GMYO XKTUM 14/12/2023
SUR TATIL EVLERI GMYO XUMAL 14/12/2023
SUR TATIL EVLERI GMYO XGMYO 14/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225274
BIST