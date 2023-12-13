***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SURGY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSUR TATIL EVLERI GMYO payları, 14/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 167.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSUR TATIL EVLERI GMYO XUTUM 14/12/2023SUR TATIL EVLERI GMYO XTUMY 14/12/2023SUR TATIL EVLERI GMYO XYLDZ 14/12/2023SUR TATIL EVLERI GMYO XHARZ 14/12/2023SUR TATIL EVLERI GMYO XKTUM 14/12/2023SUR TATIL EVLERI GMYO XUMAL 14/12/2023SUR TATIL EVLERI GMYO XGMYO 14/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225274BIST