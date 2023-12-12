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***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

12.12.2023 18:10
***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***SURGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SURGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
12/12/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
45.000.000
Baz Fiyat (TL)
49,18
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/12/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
07-08/12/2023
Açıklamalar

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 167.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 14/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 49,18 TL/pay baz fiyat, "SURGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224980


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EYGYO 26,40 56.136.433 % 10,00  
AVTUR 9,68 26.169.242 % 10,00  
TETMT 3.685,00 43.979.708 % 10,00  
KONKA 43,14 67.354.430 % 9,99  
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Frank 33,0104 33,2092 % 0,40  
Riyal 7,7211 7,7598 % 0,19  
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Platin 920,60 922,68 % 0,66  
Paladyum 975,89 981,42 % 0,66  
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