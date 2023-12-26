***SURGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 12:58
***SURGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SURGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229279
BIST
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15:557.325
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 60,57
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5529,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1928
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5532,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,3269
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:551.944,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.944,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TARKM
|489,50
|290.549.592
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.799.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|78.599.110
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|180.996.641
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.785.953
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.627.638
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.884.256
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.897.003
|% -9,99
|
|THYAO
|230,00
|3.571.682.749
|% 1,68
|
|TUPRS
|144,60
|2.447.623.977
|% 4,03
|
|AKBNK
|37,86
|2.062.393.978
|% -0,47
|
|ISCTR
|22,40
|1.799.565.250
|% -0,97
|
|YKBNK
|20,06
|1.645.172.635
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,06
|1.645.172.635
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,40
|1.799.565.250
|% -0,97
|
|EKGYO
|6,88
|459.683.012
|% -0,43
|
|PETKM
|17,65
|1.067.897.658
|% 1,55
|
|ZOREN
|4,08
|237.185.061
|% 0,99
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3318
|29,3448
|% 0,66
|
|Euro
|32,3223
|32,3502
|% 1,02
|
|Sterlin
|37,1168
|37,3030
|% 0,52
|
|Frank
|34,0905
|34,2959
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7979
|7,8370
|% 0,54
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|973,63
|975,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.198,30
|1.203,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,34
|79,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,45
|2.061,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
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16:09VRGYO
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16:07XU100
Endeks 7, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 38, 442.00 milyon TL de
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