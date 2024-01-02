***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2023 yılsonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2023 / 2023-OZ-294AçıklamalarPortföyümüzde yer alan Antalya ili Kepez İlçesi Kepez Mah 28868 ada 1 parselde kayıtlı 45.170 m2 arsa üzerinde inşa edilen 1.401 mesken vasıflı, 7 ticari vasıflı olmak üzere toplam 1.408 bağımsız bölümden oluşan Sur Tatil Evleri Antalya devremülk projesine ilişkin Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 31.12.2023 tarih ve 2023-OZ-294 sayılı 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231076BIST