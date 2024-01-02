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***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

02.01.2024 09:47
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2023 / 2023-OZ-294
Açıklamalar

Portföyümüzde yer alan Antalya ili Kepez İlçesi Kepez Mah 28868 ada 1 parselde kayıtlı 45.170 m2 arsa üzerinde inşa edilen 1.401 mesken vasıflı, 7 ticari vasıflı olmak üzere toplam 1.408 bağımsız bölümden oluşan Sur Tatil Evleri Antalya devremülk projesine ilişkin Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 31.12.2023 tarih ve 2023-OZ-294 sayılı 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231076


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