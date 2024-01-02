***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 09:47
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2023 / 2023-OZ-294
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan Antalya ili Kepez İlçesi Kepez Mah 28868 ada 1 parselde kayıtlı 45.170 m2 arsa üzerinde inşa edilen 1.401 mesken vasıflı, 7 ticari vasıflı olmak üzere toplam 1.408 bağımsız bölümden oluşan Sur Tatil Evleri Antalya devremülk projesine ilişkin Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 31.12.2023 tarih ve 2023-OZ-294 sayılı 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231076
BIST
'
10:467.597
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 127,06
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.598
10:4629,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1937
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7071
En Düşük
29,4693
10:4632,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0761
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:461.981,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.981,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KUYAS
|58,90
|38.002.059
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.858.393
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.378.922
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,42
|8.456.332
|% 9,66
|
|FORMT
|2,61
|10.576.177
|% 9,66
|
|BAYRK
|15,12
|17.403.756
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.643.096
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|NTGAZ
|21,50
|50.830.873
|% -6,93
|
|ZGOLD
|228,40
|11.219.134
|% -6,78
|
|GUBRF
|164,30
|2.955.895.388
|% 6,83
|
|THYAO
|235,90
|1.738.044.086
|% 3,19
|
|YKBNK
|19,89
|850.763.495
|% 1,79
|
|EREGL
|41,90
|727.638.170
|% 2,20
|
|AKBNK
|37,20
|718.897.512
|% 1,86
|
|SKBNK
|4,33
|349.900.931
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,89
|850.763.495
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,04
|287.645.262
|% 2,33
|
|ISCTR
|23,82
|547.358.586
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,20
|718.897.512
|% 1,86
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7024
|29,7071
|% 0,66
|
|Euro
|32,7591
|32,7736
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,7061
|37,8952
|% 0,73
|
|Frank
|34,9787
|35,1894
|% 0,03
|
|Riyal
|7,8955
|7,9351
|% 0,61
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|988,94
|990,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,40
|1.101,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,10
|2.073,39
|% 0,66
|