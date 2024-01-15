***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 19:08
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2023 / 2023-OZ-295
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1222 Ada, 2861,81 m² Yüzölçümlü Parsel 54 deki Sur yapı Excellence Projesinde kain B Blok dükkan vasıflı 28 nolu bağımsız bölüme ilişkin Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 31.12.2023 tarih ve 2023-OZ-295 sayılı 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240559
BIST