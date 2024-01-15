***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2023 Yılsonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2023 / 2023-OZ-295AçıklamalarPortföyümüzde yer alan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1222 Ada, 2861,81 m² Yüzölçümlü Parsel 54 deki Sur yapı Excellence Projesinde kain B Blok dükkan vasıflı 28 nolu bağımsız bölüme ilişkin Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 31.12.2023 tarih ve 2023-OZ-295 sayılı 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240559BIST