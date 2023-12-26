***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.12.2023 11:22
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 145.000.000 TL'den 167.500.000 TL'ye artırılmış olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki yer alan şekliyle tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229253
BIST
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11:297.293
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 28,20
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2929,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2138
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2932,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3433
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:291.946,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.946,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SMRTG
|53,80
|58.889.910
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,22
|15.136.480
|% 7,64
|
|FLAP
|9,51
|37.193.077
|% 7,22
|
|HATSN
|45,70
|87.973.224
|% 6,98
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.064.486
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.814.405
|% -10,00
|
|AZTEK
|90,75
|19.690.924
|% -9,97
|
|KUYAS
|49,20
|36.328.062
|% -9,97
|
|AVPGY
|42,58
|369.016.716
|% -6,42
|
|PGSUS
|653,00
|340.612.347
|% 1,24
|
|ASTOR
|86,45
|314.686.335
|% -0,23
|
|BIMAS
|303,50
|310.202.560
|% 0,83
|
|KONTR
|185,90
|302.418.882
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,86
|186.177.498
|% -0,72
|
|ODAS
|7,61
|158.674.354
|% 0,79
|
|AKFGY
|1,69
|34.202.765
|% 1,20
|
|MRGYO
|4,14
|75.064.486
|% -10,00
|
|KATMR
|1,75
|31.293.910
|% 1,16
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2779
|29,3658
|% 0,73
|
|Euro
|32,3488
|32,3666
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,1374
|37,3236
|% 0,57
|
|Frank
|34,1183
|34,3238
|% 0,49
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|971,55
|975,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.193,93
|1.199,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,02
|2.063,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:29
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11:44HATSN
Yüzde 7.49 oranında artışla 45.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 981, 186 adet işlem
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11:43CEOEM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 354 adet işlem
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11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, YKBNK
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11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 91 artarak (% 0.65 ) 6, 496
-
11:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, AZTEK, SANFM, QNBFB, KRSTL, MRGYO, ISGYO, SKBNK, KUYAS