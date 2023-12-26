***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 145.000.000 TL'den 167.500.000 TL'ye artırılmış olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki yer alan şekliyle tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229253BIST