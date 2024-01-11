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***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2024 16:44
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında  
Portföyümüzdeki Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi 28.868 adada kayıtlı 45.170 m² yüzölçümlü arsa üzerinde inşası devam eden toplam 170.224 m² tesis büyüklüğüne, 118.357 m² satılabilir alana sahip 1.401 adedi mesken 7 adedi ticari vasıflı olmak üzere toplam 1.408 adet bağımsız bölümden oluşan, her bir mesken vasıflı bağımsız bölümün yılda 48 haftaya (devremülk) ayrılarak toplam 67.248 adet devremülk olarak satılacak olan Sur Tatil Evleri Antalya Projesinden 01.01.2023-31.12.2023 dönemi arasında toplam 2.142 adet devremülk satış sözleşmesi imzalanarak KDV hariç 580.675.583 TL ciro elde edilmiştir. İlgili dönem içeresinde herhangi bir alım ve kiralama işlemi bulunmamaktadır.
2023 yılının son üç ayında (Ekim-Kasım-Aralık 2023) sözleşmesi yapılan devremülklerin birim başına ortalaması KDV hariç 316.865 TL olarak gerçekleşmiştir.
Projenin başlangıcından iş bu tarihe kadar ise toplam 5.897 adet devremülkün satış sözleşmesi yapılmış olup kalan 61.351 adet devremülkün satış pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238506


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MRSHL 1.870,00 229.664.497 % 10,00  
AYCES 770,00 171.769.699 % 10,00  
IDEAS 144,80 67.135.721 % 9,95  
CATES 50,70 621.350.055 % 9,93  
BAYRK 23,24 55.764.902 % 9,93  
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Frank 34,9296 35,1401 % -0,33  
Riyal 7,9732 8,0132 % 0,13  
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Gümüş ONS 22,93 22,96 % 0,66  
Platin 923,89 924,94 % 0,66  
Paladyum 1.000,85 1.007,36 % 0,66  
Brent Pet. 78,18 78,18 % 0,66  
Altın Ons 2.030,26 2.030,59 % 0,66  
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