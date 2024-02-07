***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2024 14:12
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2071428.57 TRY 1,24 Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 165428571.43 TRY 98,76 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247551
BIST
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16:478.893
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 23,65
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4730,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0457
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4732,9967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1019
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:472.002,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,38
|Açılış
|: 2.002,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:45
|AVHOL
|56,70
|140.572.940
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.263.210.677
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|184.007.991
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|146.139.876
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,26
|29.294.264
|% -49,50
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|177.278.407
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,25
|6.125.740.191
|% -0,95
|
|EREGL
|45,20
|6.029.762.589
|% 2,26
|
|TUPRS
|155,20
|4.707.573.951
|% 0,45
|
|PETKM
|23,86
|4.503.605.128
|% 1,71
|
|SAHOL
|80,45
|4.213.431.931
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,03
|1.511.111.559
|% 0,60
|
|TSPOR
|1,75
|418.024.446
|% 5,42
|
|AKFGY
|2,25
|465.293.384
|% 2,74
|
|PETKM
|23,86
|4.503.605.128
|% 1,71
|
|ADESE
|2,88
|448.112.818
|% 9,92
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5947
|30,6006
|% 0,16
|
|Euro
|32,9794
|32,9892
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,5271
|38,7204
|% 0,37
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1334
|8,1742
|% 0,12
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|887,81
|888,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,12
|935,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,67
|2.035,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00SDTTR
Yüzde 5.00 oranında artışla 446.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 774, 951 adet işlem
-
16:59CANTE
Yüzde 4.10 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 624, 786 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, AKBNK, KCHOL
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 53 artarak (% 0.05 ) 7, 794
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, MANAS, NATEN, MARKA, OBASE, AVHOL, ADESE, VESTL, REEDR, KLGYO