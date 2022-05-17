***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SUWEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar16/05/2022 tarih ve 18454353-100.02.03 sayılı Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü Duyurusunun I maddesi b fıkrasına göre Suwen Tekstil payları 18/05/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 56.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %41 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSUWEN TEKSTIL XKTUM 18/05/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030953BIST