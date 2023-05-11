***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
11.05.2023 18:12
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,79
Satıcının Unvanı
Intilux Sarl
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
55
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
49,96 TL - 75,25 TL
İşlem Tarihi
12/05/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) ortaklarından Intilux Sarl'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,79'una tekabül eden toplam 1.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan üç yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 55,00 TL fiyatla satışı, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 12/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Alıcı
TL Nominal
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (ALU)
450.000
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (YHS)
225.000
Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (YDI)
325.000
Toplam
1.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150528
BIST