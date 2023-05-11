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***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

11.05.2023 18:12
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,79
Satıcının Unvanı
Intilux Sarl
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
55
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
49,96 TL - 75,25 TL
İşlem Tarihi
12/05/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

       Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) ortaklarından Intilux Sarl'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,79'una tekabül eden toplam 1.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan üç yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 55,00 TL fiyatla satışı,  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 12/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
 
 
    Alıcı
    TL Nominal

    Allianz  Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (ALU)
    450.000

    Yapı  Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (YHS)
    225.000

    Yapı  Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (YDI)
    325.000

    Toplam
    1.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150528


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ALFAS 267,40 323.609.930 % 10,00  
TUPRS 71,50 3.750.347.395 % 10,00  
SAMAT 23,10 31.753.108 % 10,00  
FROTO 575,40 1.492.439.698 % 10,00  
ULKER 35,64 547.650.075 % 10,00  
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Sterlin 24,3939 24,5162 % -0,77  
Frank 21,7822 21,9134 % -0,38  
Riyal 5,2006 5,2266 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.014 2.014 -16,11  
Altın Gr. 1.267 1.267 -7,67  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.679 4.860 124,00  
Çeyrek 2.332 2.423 62,00  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 -1,20  
Gümüş Gr. 15,22 15,24 -0,72  
B. Petrol 75,12 75,12 -1,29  
Seans Raporu 18:05
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