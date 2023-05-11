***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [SUWEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)1000000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)1,79Satıcının UnvanıIntilux SarlAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)55Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları49,96 TL - 75,25 TLİşlem Tarihi12/05/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) ortaklarından Intilux Sarl'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,79'una tekabül eden toplam 1.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan üç yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 55,00 TL fiyatla satışı, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 12/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.AlıcıTL NominalAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (ALU)450.000Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (YHS)225.000Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (YDI)325.000Toplam1.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150528BIST