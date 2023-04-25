***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2023 17:37
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140852
BIST
17:324.896
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -127,28
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.892
17:3219,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0197
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
17:3221,3466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0508
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3256
17:321.240,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.240,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BURCE
|71,50
|147.132.625
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.070.829
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|503.080.211
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|7.555.018
|% 9,97
|
|CMBTN
|537,70
|91.431.582
|% 9,96
|
|IMASM
|37,54
|425.438.563
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|462.779.805
|% -9,97
|
|SARKY
|32,94
|35.095.553
|% -9,75
|
|EMKEL
|7,44
|100.631.907
|% -9,71
|
|FENER
|51,00
|295.655.919
|% -9,49
|
|EREGL
|34,16
|4.843.614.523
|% 0,12
|
|THYAO
|134,10
|2.931.779.066
|% -1,61
|
|KRDMD
|17,13
|2.337.076.958
|% -0,64
|
|KOPOL
|43,70
|2.241.528.598
|% 5,97
|
|KOZAL
|21,20
|2.169.250.612
|% -4,16
|
|EREGL
|34,16
|4.843.614.523
|% 0,12
|
|KRDMD
|17,13
|2.337.076.958
|% -0,64
|
|EKGYO
|6,48
|806.189.215
|% -2,70
|
|KOZAL
|21,20
|2.169.250.612
|% -4,16
|
|ISCTR
|11,39
|1.115.492.563
|% -2,98
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4211
|19,4247
|% 0,11
|
|Euro
|21,3385
|21,3473
|% -0,23
|
|Sterlin
|24,0049
|24,1253
|% -0,62
|
|Frank
|21,7053
|21,8361
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1631
|5,1890
|% 0,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|-2,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.035
|9.186
|-6,00
|
|Yarım
|4.413
|4.484
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.256
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,29
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|-1,82
|