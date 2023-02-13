***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.02.2023 18:20
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 13.02.2023 tarihli toplantısında, 1.
Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,,
2.
Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu kararımıza istinaden bügün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113010
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0746
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.122,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8381
|18,8422
|% 0,05
|
|Euro
|20,1814
|20,1914
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,7818
|22,8961
|% 0,66
|
|Frank
|20,3712
|20,4939
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0058
|5,0309
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.604
|7.669
|-26,00
|
|Yarım
|3.715
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,28
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında