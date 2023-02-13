***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 13.02.2023 tarihli toplantısında, 1.Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,,2.Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Söz konusu kararımıza istinaden bügün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113010BIST