***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
27.07.2023 08:42
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Bedelsiz sermaye artırımı sonrası güncel esas sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/07/2023 26/07/2023 10879
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175688
BIST
'
11:276.830
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 86,45
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0524
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2730,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1888
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0423
En Düşük
29,7097
11:271.714,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.714,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:27
|CVKMD
|255,20
|225.621.232
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|294.674.476
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.737.465
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|156.262.164
|% 9,98
|
|GARFA
|44,98
|12.738.831
|% 9,98
|
|PENTA
|28,00
|351.106.470
|% -7,28
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,95
|80.808.683
|% -4,70
|
|KOZAL
|29,00
|3.633.472.881
|% 3,42
|
|THYAO
|224,60
|2.314.179.071
|% 0,22
|
|YKBNK
|13,03
|2.289.721.516
|% 2,36
|
|ASTOR
|103,40
|2.106.387.385
|% 0,39
|
|AKBNK
|25,46
|1.851.326.579
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,55
|1.617.583.016
|% 2,76
|
|YKBNK
|13,03
|2.289.721.516
|% 2,36
|
|KOZAL
|29,00
|3.633.472.881
|% 3,42
|
|CANTE
|17,74
|1.780.793.171
|% 0,57
|
|ODAS
|11,43
|847.831.905
|% 5,44
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9483
|26,9594
|% 0,19
|
|Euro
|30,0140
|30,0423
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,8811
|35,0561
|% 0,45
|
|Frank
|31,3555
|31,5444
|% 0,69
|
|Riyal
|7,1679
|7,2038
|% 0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.156
|11.256
|1,00
|
|Yarım
|5.570
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,12
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,52
|