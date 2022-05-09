***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 132.557.680 42.694.005Satışların Maliyeti28 -56.653.529 -17.786.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.904.151 24.907.051BRÜT KAR (ZARAR)75.904.151 24.907.051Genel Yönetim Giderleri29 -5.573.219 -3.801.319Pazarlama Giderleri29 -56.604.576 -22.106.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.430.559 2.250.548Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.762.292 -1.746.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.394.623 -496.605Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 344.670 468.054Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.739.293 -28.551Finansman Gelirleri33 0 2.184.572Finansman Giderleri