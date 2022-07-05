***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 29.07.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin YK kararının Genel Kurulun onayına sunulması,4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,6 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,7 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Mehmet Tarkan ANDER Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Müge TUNA Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 29.07.2022 Tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041810BIST