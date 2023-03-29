***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Sayın Fatih Koç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın Çiğdem Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,13 - Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,14 - Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 29.03.2023 Olağan GK Cagrı.pdf - İlan MetniEK: 2 3.Madde Tadılı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 6.Madde Tadılı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 29.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29.03.2023 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 29.03.2023 GK Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar29.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129584BIST