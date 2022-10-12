***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.10.2022 22:36
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü (12.10.2022) toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketin ilişkili tarafı Aseyya Tekstil-Sermin Sümer ile yaygın ve süreklilik arz eden stok alım/hammadde satış işlemlerinin 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu ikinci raporda Aseyya Tekstil-Sermin Sümer ile yapılan ve 2022 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071419
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
|: 3.572
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En Düşük
3.511
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|: 0,01%
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|Açılış
|: 18,6780
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|: 18,6650
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En Düşük
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|Açılış
|: 1.000,63
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
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1.002,74
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5653
|18,5862
|% 0,01
|
|Euro
|18,0076
|18,0323
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,5455
|20,6486
|% 1,04
|
|Frank
|18,5372
|18,6488
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|7,96
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.740
|6.804
|36,00
|
|Yarım
|3.284
|3.325
|16,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|-1,97
|