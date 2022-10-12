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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

12.10.2022 22:36
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü (12.10.2022) toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketin ilişkili tarafı Aseyya Tekstil-Sermin Sümer ile yaygın ve süreklilik arz eden stok alım/hammadde satış işlemlerinin 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu ikinci raporda Aseyya Tekstil-Sermin Sümer ile yapılan ve 2022 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme  yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071419


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