***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü (22.03.2023) toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketin ilişkili tarafları Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş. , Eko Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş., Moni Tekstil San. Tic. A.Ş., Aseyya Tekstil Sermin Sümer ve Latte Tekstil San. Tic. A.Ş ile yaygın ve süreklilik arz eden stok alım/hammadde satış işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş. , Eko Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş., Moni Tekstil San. Tic. A.Ş. , Latte Tekstil San. Tic. A.Ş ve Aseyya Tekstil Sermin Sümer ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127145BIST