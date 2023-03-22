***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.03.2023 18:20
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü (22.03.2023) toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketin ilişkili tarafları Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş. , Eko Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş., Moni Tekstil San. Tic. A.Ş., Aseyya Tekstil Sermin Sümer ve Latte Tekstil San. Tic. A.Ş ile yaygın ve süreklilik arz eden stok alım/hammadde satış işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş. , Eko Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş., Moni Tekstil San. Tic. A.Ş. , Latte Tekstil San. Tic. A.Ş ve Aseyya Tekstil Sermin Sümer ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127145
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0637
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.192,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0383
|19,0416
|% 0,11
|
|Euro
|20,5494
|20,5567
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,2313
|23,3478
|% 0,23
|
|Frank
|20,5496
|20,6734
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,58
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.057
|8.156
|32,00
|
|Yarım
|3.950
|3.991
|15,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.995
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO