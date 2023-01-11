***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2023 20:49
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 no'lu maddesinde değişiklik içeren ekli tadil metnine onay alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6. Madde Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100538
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
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5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0273
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.131,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.131,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7710
|18,7729
|% 0,00
|
|Euro
|20,1652
|20,1890
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7056
|22,8195
|% -0,17
|
|Frank
|20,0541
|20,1749
|% -1,04
|
|Riyal
|4,9832
|5,0081
|% -0,04
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-3,14
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.666
|7.735
|0,00
|
|Yarım
|3.724
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,13
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|2,51
|