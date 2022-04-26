***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 10:59
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz Romanya-Bükreş'te yer alan Park Lake AVM'de yeni mağaza açmıştır.
Açılan bu mağaza ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 142, yurtdışında 3 olmak üzere toplam 145 mağazaya ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023719
BIST
13:552.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5514,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5515,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0231
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:55906,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,26
|Açılış
|: 906,20
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.852.212
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,46
|58.414.513
|% 8,32
|
|EUHOL
|2,83
|3.856.877
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,80
|16.476.177
|% -6,43
|
|PAMEL
|111,90
|13.683.934
|% -3,53
|
|THYAO
|40,18
|4.020.745.608
|% 1,46
|
|KRDMD
|15,30
|1.729.478.608
|% 1,59
|
|TUPRS
|252,00
|1.010.531.188
|% -2,85
|
|SISE
|17,80
|960.785.363
|% -0,73
|
|EREGL
|34,58
|932.412.536
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,75
|642.731.984
|% -0,36
|
|ODAS
|2,47
|367.446.469
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,12
|641.951.848
|% -0,19
|
|KRDMD
|15,30
|1.729.478.608
|% 1,59
|
|TSKB
|1,95
|220.859.160
|% -2,01
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7863
|14,7915
|% 0,16
|
|Euro
|15,8046
|15,8116
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7516
|18,8457
|% -0,12
|
|Frank
|15,3755
|15,4681
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,03
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|9,58
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,52
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,47
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,37
|