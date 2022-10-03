***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 18:11
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, 6 Eylül 2022 – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında yurtiçinde Tokat Novada ve Kayseri Tuna Life AVM konumlarında 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.
Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 150, Romanya'da 4 ve Kıbrıs'ta 1 olmak üzere toplam 155 mağazaya ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066824
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0904
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.007,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 18,81
|Açılış
|: 1.007,02
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5475
|18,5544
|% 0,28
|
|Euro
|18,2042
|18,2267
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,8368
|20,9413
|% 1,13
|
|Frank
|18,6152
|18,7274
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9191
|4,9437
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|28,94
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|19,72
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.749
|6.828
|96,00
|
|Yarım
|3.284
|3.335
|44,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.668
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,53
|1,49
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,87
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|2,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:58ALBRK
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 811, 388 adet işlem
-
17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN