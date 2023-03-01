***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzerbaycan'da yerleşik %100 ''Novco MMC'' ortağı olan ''NOVSUN RETAIL and MANAGEMENT MMC'' firması ile imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında ilk mağaza Park Bulvar Mall Bakü açılışı Şubat ayı içerisinde gerçekleşmiştir.6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle 28 Şubat 2023 itibariyle, 7 kendi mağazamız, 1 bayi olmak üzere 8 satış noktamız kapalı bulunmaktadır. Hasar tespit ve tadilat çalışmaları tamamlandıkça uygun olan mağazalarımızın yeniden faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.28.02.2023 tarihi itibariyle yurtiçinde 156 ( 7'si bayi), yurtdışında 7 (1'i bayi) olmak üzere toplam 163 mağazamız bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118864BIST