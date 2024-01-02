***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 18:20
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında yurtdışı franchise sözleşmeleri kapsamında Irak'ta 2'inci mağazamız Erbil Gulan AVM'de, Cezayir'de ilk mağazamız Grand Mall Oran'da açılmıştır.
Söz konusu dönemde Romanya'da Braşov Coresi AVM'de mağazamız açılmış, 31.12.2023 tarihinde Bükreş Afi Cotreceni mağazamız kapatılmıştır.
1 Ocak 2024 itibariyle mağaza sayılarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
Yurtiçi Mağaza 165
Yurtiçi Mağaza - Bayi 6
Romanya 7
KKTC 2
Yurtdışı Mağaza-Bayi 10
TOPLAM 190
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231562
BIST
'
17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2351
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7498
En Düşük
29,4693
17:5932,6070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0905
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5587
17:591.969,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.969,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7314
|29,7467
|% 0,79
|
|Euro
|32,5682
|32,5917
|% -0,32
|
|Sterlin
|37,4269
|37,6146
|% -0,01
|
|Frank
|34,9054
|35,1156
|% -0,18
|
|Riyal
|7,9082
|7,9478
|% 0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,75
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|987,74
|990,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,77
|1.089,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,18
|77,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,36
|2.058,65
|% 0,66
|