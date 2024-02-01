***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2024 - 1 Şubat 2024 tarihleri arasında yurtdışı franchise sözleşmeleri kapsamında Azerbaycan'da 2'inci mağazamız Bakü Deniz Mall'da açılmış olup aynı dönemde Bosna Hersek'teki iki mağazamız satışa kapatılmıştır.1 Şubat 2024 itibariyle mağaza sayılarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.Yurtiçi Mağaza 165Yurtiçi Mağaza-Bayi 6Romanya 7KKTC 2Yurtdışı Mağaza-Bayi 9TOPLAM 189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245953BIST