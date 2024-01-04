***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 04.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 04.01.2024 126.522 0,056 20,938 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.01.2024 tarihli kararına istinaden04.01.2024 tarihinde Şirketimizce Borsa İstanbul'da pay başına 20,22 TL – 21,14 TL (ağırlıklı ortalama 20,938 TL) fiyat aralığından toplam 126.522 TL nominal değerli SUWEN payları geri alınmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,056).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232676BIST