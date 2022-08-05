***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 15:25
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.suwen.com.tr - www.suwencompany.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@suwencompany.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Merve TEMEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.06.2022 yatirimci@suwencompany.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı,Kredi Derecelendirme Lisansı 213974,909243,309794,912075
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BİROL SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Değil Acıbadem Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi, Acıbadem Teknoloji A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lifeclub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 20.6 A ve B Bağımsız Üye Değil
ALİ BOLLUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 16.3 A ve B Bağımsız Üye Değil
SELAHATTİN ZORALİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Değil Taxim Capital Advisers Limited İrtibat Bürosu Yönetici,Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Netcad Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alke Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Cyberwise Bilişim Ticaret A.Ş. (eski unvanı Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SR Bilişim Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
FATİH KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.12.2020 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MÜGE TUNA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2022 İcrada Görevli Değil Canyon Venture Partners ? Clairfield International Türkiye Partner Ofisinde Yönetici Direktör Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041810 Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET TARKAN ANDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2022 İcrada Görevli Değil JLL Türkiye şirketinde Co-CEO Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041810 Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Suwen Lingerie Srl Romanya pazarına satış 45000 45000 RON 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052322
BIST