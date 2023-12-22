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***SZUKI* *AKTVK* *INFO* *ISCTR* *DYBNK* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.12.2023 17:34
***SZUKI* *AKTVK* *INFO* *ISCTR* *DYBNK* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***SZUKI******AKTVK******INFO******ISCTR******DYBNK******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SZUKI, DYBNK, INFO, ISCTR, EMVAR, AKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK32427 100.000.000 21.12.2023 18.03.2024 26.12.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK32425 75.000.000 21.12.2023 14.03.2024 26.12.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK52415 45.000.000 21.12.2023 09.05.2024 26.12.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM32439 350.000.000 22.12.2023 22.03.2024 26.12.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTISBA2513 500.000.000 22.12.2023 19.12.2025 26.12.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK72515 500.000.000 22.12.2023 04.07.2025 26.12.2023
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK32411 150.000.000 22.12.2023 29.03.2024 26.12.2023


İlgili Şirketler [SZUKI, DYBNK, INFO, ISCTR, EMVAR, AKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228134


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