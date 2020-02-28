***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 15:50
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Hesap dönemine ait faaliyet raporumuzun düzeltmesi ekte pdf olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822785
BIST
17:10105.387
En Yüksek
|Değişim
|: -4,56%
|| -5.031,01
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:106,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:106,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:10326,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,83
|41.545.671
|% 13,31
|
|HUBVC
|25,94
|16.508.106
|% 12,13
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,90
|55.785.044
|% 9,87
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,40
|1.555.635
|% -11,46
|
|AVGYO
|1,52
|49.513.528
|% -11,11
|
|VKGYO
|2,34
|69.741.879
|% -11,03
|
|MPARK
|14,67
|7.830.923
|% -10,98
|
|BAGFS
|14,35
|14.928.813
|% -10,54
|
|THYAO
|11,71
|1.539.904.391
|% -3,62
|
|ASELS
|27,42
|1.007.613.310
|% -2,00
|
|GARAN
|9,48
|518.316.125
|% -6,97
|
|AKBNK
|6,74
|291.278.641
|% -6,52
|
|YKBNK
|2,33
|247.529.782
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|202.847.330
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|163.890.510
|% -6,20
|
|THYAO
|11,71
|1.539.904.391
|% -3,62
|
|ODAS
|1,95
|246.785.376
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,33
|247.529.782
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9878
|8,0279
|% 0,22
|
|Frank
|6,4271
|6,4658
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-12,86
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-13,53
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,54
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|