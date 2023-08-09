***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/08/2023AçıklamalarSuzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183129BIST