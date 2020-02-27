***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 67.000.000 -76.904 162.758 -3.194.661 9.334.222 73.225.415 73.225.415Diğer Düzeltmeler-1.091 5.675.431 -458.914 5.215.426 5.215.426Düzeltmelerden Sonraki Tutar19 67.000.000 -77.995 162.758 2.480.770 8.875.308 78.440.841 78.440.841Transferler952.715 7.922.593 -8.875.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.384 -20.862.759 -20.892.143 -20.892.143Dönem Karı (Zararı)-20.862.759 -20.862.759 -20.862.759Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.384 -29.384 -29.384Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-5.840.267 -5.840.267 -5.840.267Dönem Sonu Bakiyeler19 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431 51.708.431Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431 51.708.431Transferler772.786 -21.635.545 20.862.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.649 -8.715.686 -8.745.335 -8.745.335Dönem Karı (Zararı)-8.715.686 -8.715.686 -8.715.686Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.649 -29.649 -29.649Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönem Sonu Bakiyeler19 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 42.963.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.143.635 -106.020.684Dönem Karı (Zararı)-8.715.686 -20.862.759Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.408.993 37.974.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.155.627 5.481.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler244.024 346.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 327.738 249.298Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -83.714 97.330Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.690.264 28.610.165Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.558.258 -2.018.498Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 21.248.522 30.628.663Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.120.793 11.065.526Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler3.120.793 11.065.526Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.163.566 -6.799.262Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.638.149 -730.005Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.638.149 -730.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler147.938.694 -124.962.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-773.975 11.477.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)531.747 282.010İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.305.722 11.195.706Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler126.697.319 -116.026.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.088.306 1.750.846İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.784.884 1.850.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.873.190 -99.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)167.542 -211.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.759.502 -21.954.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.726.096 -16.714.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-966.594 -5.239.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları166.632.001 -107.851.380Alınan Faiz2.567.096 2.037.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -180.742 -52.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)125.280 -154.760YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.163.146 24.679.801Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.001.537 1.754.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -8.849.714 -2.240.728Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 25.165.789Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-38.314.969 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.811.943 67.774.193Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri660.921.178 296.773.574Kredilerden Nakit Girişleri660.921.178 296.773.574Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-789.001.677 -199.125.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-789.001.677 -199.125.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.468.715Ödenen Temettüler-5.840.267Ödenen Faiz-20.262.729 -24.034.114YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.831.454 -13.566.690NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.831.454 -13.566.690DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.687.491 69.254.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.856.037 55.687.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.863.052 55.703.344 69.289.079Ticari Alacaklar18.581.535 17.807.560 29.285.276İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 24.332 556.079 838.089İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.557.203 17.251.481 28.447.187Diğer Alacaklar821.456 2.394.473 389.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 821.456 2.394.473 389.820Türev Araçlar26 1.037.139Stoklar8 18.740.887 145.438.206 29.412.189Peşin Ödenmiş Giderler17 6.847.463 7.160.572 8.206.067Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 479.947 605.226 450.466Diğer Dönen Varlıklar16 261.754 17.817.019 2.061.312ARA TOPLAM79.596.094 246.926.400 140.131.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.596.094 246.926.400 140.131.348DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6.494.242 6.178.919 7.653.815Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.293.349Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.977.925 5.051.154 7.841.265Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.977.925 5.051.154 7.841.265Ertelenmiş Vergi Varlığı24 10.359.434 9.188.456 718.996TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.124.950 20.418.529 16.214.076TOPLAM VARLIKLAR101.721.044 267.344.929 156.345.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27.234.153 153.080.499 48.837.376İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.389.010 153.080.499 48.837.376Banka Kredileri5 25.389.010 153.080.499 48.837.376İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.845.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.845.143Ticari Borçlar22.588.486 19.500.180 17.749.334İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 616.364 3.401.248 1.551.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 21.972.122 16.098.932 16.198.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 421.744 254.202 465.289Diğer Borçlar1.357.420 5.778.055 9.411.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.357.420 5.778.055 9.411.906Türev Araçlar35.194.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)709.006 210.573 331.028Kısa Vadeli Karşılıklar538.424 610.608 403.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 338.808 327.278 217.803Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 199.616 283.330 186.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.841.264 598.159 420.266ARA TOPLAM55.690.497 215.226.452 77.619.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.690.497 215.226.452 77.619.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.772.374İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.772.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.772.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)712.504İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)712.504Uzun Vadeli Karşılıklar582.573 410.046 285.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 582.573 410.046 285.581TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.067.451 410.046 285.581TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.757.948 215.636.498 77.904.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.963.096 51.708.431 78.440.841Ödenmiş Sermaye19 67.000.000 67.000.000 67.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-137.028 -107.379 -77.995Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.028 -107.379 -77.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.028 -107.379 -77.995Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.888.259 1.115.473 162.758Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.072.449 4.563.096 2.480.770Net Dönem Karı veya Zararı-8.715.686 -20.862.759 8.875.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.963.096 51.708.431 78.440.841TOPLAM KAYNAKLAR101.721.044 267.344.929 156.345.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 274.207.315 270.947.362Satışların Maliyeti20 -228.525.572 -225.798.750TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.681.743 45.148.612BRÜT KAR (ZARAR)45.681.743 45.148.612Genel Yönetim Giderleri21 -14.268.429 -13.723.904Pazarlama Giderleri21 -21.915.038 -18.435.423Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.148.787 5.733.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.917.626 -4.918.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.729.437 13.803.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.760.626 228.327FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.490.063 14.032.168Finansman Giderleri22 -24.369.315 -41.694.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.879.252 -27.662.021Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.163.566 6.799.262Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.662.852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.163.566 8.462.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.715.686 -20.862.759DÖNEM KARI (ZARARI)-8.715.686 -20.862.759Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.715.686 -20.862.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.649 -29.384Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -37.061 -36.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.412 7.346Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 7.412 7.346Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.649 -29.384TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.745.335 -20.892.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.745.335 -20.892.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822281BIST