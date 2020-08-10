***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431Transferler772.786 -21.635.545 20.862.759 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.383.867 -4.383.867Dönem Karı (Zararı)-4.383.867 -4.383.867Dönem Sonu Bakiyeler18 67.000.000 -107.379 1.888.259 -17.072.449 -4.383.867 47.324.564 47.324.564Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 42.963.096Transferler-8.715.686 8.715.686 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.456 1.650.456Dönem Karı (Zararı)1.650.456 1.650.456Dönem Sonu Bakiyeler18 67.000.000 -137.028 1.888.259 -25.788.135 1.650.456 44.613.552 44.613.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.444.926 105.775.649Dönem Karı (Zararı)1.650.456 -4.383.867Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.650.456 -4.383.867Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.435.416 16.028.147Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11, 12 7.260.048 3.670.902Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler365.982 70.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 94.270 154.087Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 271.712 -83.714Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.482.926 13.257.741Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -900.627 -1.660.809Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 5.383.553 14.918.550Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.804.400 559.867Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.056.045Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.056.045Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 711.327 -305.064Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.189.267 -169.627Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-644.349 -169.627Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.544.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.283.468 93.288.772Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.811.752 -9.439.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.127 -17.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.823.879 -9.422.249Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.185.221 93.928.687Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.086.398 -599.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-355.968 -1.203.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.730.430 604.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)781.891 -99.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-981.988 9.498.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.304.210 9.105.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.322.222 392.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.197.596 104.933.052Alınan Faiz900.136 1.241.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -12.301 -133.052Vergi İadeleri (Ödemeleri)-135.165 -266.017YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.691.829 -23.967.677Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.422.225 1.032.688Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.422.225 1.032.688Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.825.101 -1.488.744Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9, 10 -2.825.101 -1.488.744Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.807.623 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -10.096.576 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-23.511.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.593.858 71.357.742Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 144.166.189Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri209.560.990 35.981.243Kredilerden Nakit Girişleri5 209.560.990 35.981.243Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.450.000 -96.399.524Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -156.450.000 -96.399.524Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.234.358 -1.793.110Ödenen Faiz-3.282.774 -10.597.056YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.457.103 153.165.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.457.103 153.165.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.856.037 55.687.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.313.140 208.853.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.320.646 33.863.052Ticari Alacaklar36.393.287 18.581.535İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 12.205 24.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.381.082 18.557.203Diğer Alacaklar7 1.599.310 821.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.599.310 821.456Stoklar8 23.926.108 18.740.887Peşin Ödenmiş Giderler17 9.557.723 6.847.463İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 9.557.723 6.847.463Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 615.112 479.947Diğer Dönen Varlıklar16 77.850 261.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 77.850 261.754ARA TOPLAM133.490.036 79.596.094TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR133.490.036 79.596.094DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 5.620.878 5.772.196Tesis, Makine ve Cihazlar9 415.533 557.233Taşıtlar9 3.593.123 3.595.273Mobilya ve Demirbaşlar9 864.622 712.430Özel Maliyetler9 379.878 907.260Yapılmakta Olan Yatırımlar9 367.722 0Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.337.652 3.293.349Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 9.281.464 1.977.925Diğer Haklar10 9.095.061 1.838.425Bilgisayar Yazılımları10 186.403 139.500Ertelenmiş Vergi Varlığı23 9.648.107 10.359.434Diğer Duran Varlıklar12 6.026.570 722.046İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 6.026.570 722.046TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.914.671 22.124.950TOPLAM VARLIKLAR166.404.707 101.721.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar80.289.594 25.389.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar80.289.594 25.389.010Banka Kredileri5 80.289.594 25.389.010Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.925.427 1.845.143İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.897.628 1.786.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.897.628 1.786.949İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.799 58.194Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 27.799 58.194Ticari Borçlar14.502.088 22.588.486İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 260.396 616.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.241.692 21.972.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.203.635 421.744Diğer Borçlar10.707.515 4.198.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 10.707.515 4.198.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.303.775 709.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 3.303.775 709.006Kısa Vadeli Karşılıklar809.342 538.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 338.014 338.808Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 471.328 199.616ARA TOPLAM112.741.376 55.690.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.741.376 55.690.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar768.917 1.772.374İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar768.917 1.772.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 768.917 1.772.374Diğer Borçlar6.842.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.842.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)773.326 712.504İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 773.326 712.504Uzun Vadeli Karşılıklar665.336 582.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 665.336 582.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.049.779 3.067.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.791.155 58.757.948ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.613.552 42.963.096Ödenmiş Sermaye18 67.000.000 67.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-137.028 -137.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.028 -137.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.028 -137.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.888.259 1.888.259Yasal Yedekler1.888.259 1.888.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.788.135 -17.072.449Net Dönem Karı veya Zararı1.650.456 -8.715.686TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.613.552 42.963.096TOPLAM KAYNAKLAR166.404.707 101.721.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 173.116.389 148.889.142Satışların Maliyeti19 -149.137.302 -122.286.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.979.087 26.602.583BRÜT KAR (ZARAR)23.979.087 26.602.583Genel Yönetim Giderleri20 -5.547.073 -6.883.846Pazarlama Giderleri20 -14.193.272 -12.285.654Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.472.858 23.832.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.155.531 -22.261.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.556.069 9.003.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.189.267 169.627FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.745.336 9.173.574Finansman Gelirleri22 0 1.056.045Finansman Giderleri22 -5.383.553 -14.918.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.361.783 -4.688.931Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-711.327 305.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -711.327 305.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.650.456 -4.383.867DÖNEM KARI (ZARARI)1.650.456 -4.383.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.650.456 -4.383.867Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.650.456 -4.383.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.650.456 -4.383.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867689BIST