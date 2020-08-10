***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 21:05
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431
Transferler
772.786 -21.635.545 20.862.759 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.383.867 -4.383.867
Dönem Karı (Zararı)
-4.383.867 -4.383.867
Dönem Sonu Bakiyeler
18 67.000.000 -107.379 1.888.259 -17.072.449 -4.383.867 47.324.564 47.324.564
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 42.963.096
Transferler
-8.715.686 8.715.686 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.456 1.650.456
Dönem Karı (Zararı)
1.650.456 1.650.456
Dönem Sonu Bakiyeler
18 67.000.000 -137.028 1.888.259 -25.788.135 1.650.456 44.613.552 44.613.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.444.926 105.775.649
Dönem Karı (Zararı)
1.650.456 -4.383.867
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.650.456 -4.383.867
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.435.416 16.028.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11, 12 7.260.048 3.670.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
365.982 70.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 94.270 154.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 271.712 -83.714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.482.926 13.257.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -900.627 -1.660.809
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 5.383.553 14.918.550
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.804.400 559.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.056.045
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.056.045
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 711.327 -305.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.189.267 -169.627
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-644.349 -169.627
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.544.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.283.468 93.288.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.811.752 -9.439.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.127 -17.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.823.879 -9.422.249
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.185.221 93.928.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.086.398 -599.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-355.968 -1.203.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.730.430 604.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
781.891 -99.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-981.988 9.498.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.304.210 9.105.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.322.222 392.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.197.596 104.933.052
Alınan Faiz
900.136 1.241.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -12.301 -133.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-135.165 -266.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.691.829 -23.967.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.422.225 1.032.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.422.225 1.032.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.825.101 -1.488.744
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -2.825.101 -1.488.744
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.807.623 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.096.576 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.511.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.593.858 71.357.742
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 144.166.189
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.560.990 35.981.243
Kredilerden Nakit Girişleri
5 209.560.990 35.981.243
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.450.000 -96.399.524
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -156.450.000 -96.399.524
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.234.358 -1.793.110
Ödenen Faiz
-3.282.774 -10.597.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.457.103 153.165.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.457.103 153.165.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.856.037 55.687.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.313.140 208.853.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.320.646 33.863.052
Ticari Alacaklar
36.393.287 18.581.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 12.205 24.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.381.082 18.557.203
Diğer Alacaklar
7 1.599.310 821.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.599.310 821.456
Stoklar
8 23.926.108 18.740.887
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.557.723 6.847.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.557.723 6.847.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 615.112 479.947
Diğer Dönen Varlıklar
16 77.850 261.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 77.850 261.754
ARA TOPLAM
133.490.036 79.596.094
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.490.036 79.596.094
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 5.620.878 5.772.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 415.533 557.233
Taşıtlar
9 3.593.123 3.595.273
Mobilya ve Demirbaşlar
9 864.622 712.430
Özel Maliyetler
9 379.878 907.260
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 367.722 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.337.652 3.293.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.281.464 1.977.925
Diğer Haklar
10 9.095.061 1.838.425
Bilgisayar Yazılımları
10 186.403 139.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 9.648.107 10.359.434
Diğer Duran Varlıklar
12 6.026.570 722.046
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 6.026.570 722.046
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.914.671 22.124.950
TOPLAM VARLIKLAR
166.404.707 101.721.044
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.289.594 25.389.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.289.594 25.389.010
Banka Kredileri
5 80.289.594 25.389.010
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.925.427 1.845.143
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.897.628 1.786.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.897.628 1.786.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.799 58.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.799 58.194
Ticari Borçlar
14.502.088 22.588.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 260.396 616.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.241.692 21.972.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.203.635 421.744
Diğer Borçlar
10.707.515 4.198.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.707.515 4.198.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.303.775 709.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 3.303.775 709.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
809.342 538.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 338.014 338.808
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 471.328 199.616
ARA TOPLAM
112.741.376 55.690.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.741.376 55.690.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
768.917 1.772.374
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
768.917 1.772.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 768.917 1.772.374
Diğer Borçlar
6.842.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.842.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
773.326 712.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 773.326 712.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
665.336 582.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 665.336 582.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.049.779 3.067.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.791.155 58.757.948
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.613.552 42.963.096
Ödenmiş Sermaye
18 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-137.028 -137.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.028 -137.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.028 -137.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.888.259
Yasal Yedekler
1.888.259 1.888.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.788.135 -17.072.449
Net Dönem Karı veya Zararı
1.650.456 -8.715.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.613.552 42.963.096
TOPLAM KAYNAKLAR
166.404.707 101.721.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 173.116.389 148.889.142
Satışların Maliyeti
19 -149.137.302 -122.286.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.979.087 26.602.583
BRÜT KAR (ZARAR)
23.979.087 26.602.583
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.547.073 -6.883.846
Pazarlama Giderleri
20 -14.193.272 -12.285.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.472.858 23.832.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.155.531 -22.261.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.556.069 9.003.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.189.267 169.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.745.336 9.173.574
Finansman Gelirleri
22 0 1.056.045
Finansman Giderleri
22 -5.383.553 -14.918.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.361.783 -4.688.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-711.327 305.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -711.327 305.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.650.456 -4.383.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.650.456 -4.383.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.650.456 -4.383.867
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.650.456 -4.383.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.650.456 -4.383.867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867689
BIST