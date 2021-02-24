***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431Transferler772.786 -21.635.545 20.862.759Dönem Karı (Zararı)-8.715.686 -8.715.686Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.649 -29.649Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 0 42.963.096Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 0 42.963.096Transferler-8.715.686 8.715.686 0Dönem Karı (Zararı)9.940.974 9.940.974Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-80.554 -80.554Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516 0 52.823.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.895.381 169.143.635Dönem Karı (Zararı)9.940.974 -8.715.686Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.249.231 27.408.993Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11, 12 9.839.496 8.155.627Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler755.835 244.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 454.123 327.738Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 301.712 -83.714Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.184.547 18.690.264Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.968.835 -2.558.258Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 16.153.382 21.248.522Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.801.000 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 3.120.793Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 3.120.793Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.644.412 -1.163.566Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.976.059 -1.638.149Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.976.059 -1.638.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-106.519.451 147.938.694Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.594.351 -773.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-176.947 531.747İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.417.404 -1.305.722Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-63.239.412 126.697.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.030.726 3.088.306İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.826 -2.784.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.052.552 5.873.190Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)750.747 167.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.405.709 18.759.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.878.129 19.726.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.527.580 -966.594Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-72.329.246 166.632.001Alınan Faiz1.966.121 2.567.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -12.203 -180.742Vergi İadeleri (Ödemeleri)479.947 125.280YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.017.364 -40.163.146Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.881.936 7.001.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -15.598.689 -8.849.714Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.373.996 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -33.674.607 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -38.314.969FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI132.080.564 -150.811.943Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri402.560.990 660.921.178Kredilerden Nakit Girişleri5 402.560.990 660.921.178Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-257.950.000 -789.001.677Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -257.950.000 -789.001.677Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.462.965 -2.468.715Ödenen Faiz-10.067.461 -20.262.729YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.167.819 -21.831.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.167.819 -21.831.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.856.037 55.687.491DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.023.856 33.856.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 66.033.585 33.863.052Ticari Alacaklar35.175.886 18.581.535İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 201.279 24.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.974.607 18.557.203Diğer Alacaklar1.651.977 821.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.651.977 821.456Stoklar8 81.980.299 18.740.887Peşin Ödenmiş Giderler17 14.668.350 6.847.463Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 479.947Diğer Dönen Varlıklar11.488.475 261.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 11.488.475 261.754ARA TOPLAM210.998.572 79.596.094TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR210.998.572 79.596.094DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.097.527 5.772.196Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.386.756 3.293.349Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.109.622 1.977.925Ertelenmiş Vergi Varlığı24 7.735.160 10.359.434Diğer Duran Varlıklar24.185.188 722.046İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 24.185.188 722.046TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.514.253 22.124.950TOPLAM VARLIKLAR268.512.825 101.721.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar175.562.254 25.389.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar175.562.254 25.389.010Banka Kredileri5 175.562.254 25.389.010Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.306.715 1.845.143İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.306.715 1.845.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.306.715 1.845.143Ticari Borçlar17.557.760 22.588.486İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 638.190 616.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 16.919.570 21.972.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.172.491 421.744Diğer Borçlar9.565.686 1.357.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.565.686 1.357.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)45.359 709.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 45.359 709.006Kısa Vadeli Karşılıklar1.069.093 538.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 567.765 338.808Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 501.328 199.616Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 134.316 2.841.264ARA TOPLAM206.413.674 55.690.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.413.674 55.690.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar371.504 1.772.374İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 371.504 1.772.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 371.504 1.772.374Diğer Borçlar5.940.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.940.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.067.903 712.504İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.067.903 712.504Uzun Vadeli Karşılıklar896.228 582.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 896.228 582.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.275.635 3.067.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER215.689.309 58.757.948ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.823.516 42.963.096Ödenmiş Sermaye19 67.000.000 67.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-217.582 -137.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-217.582 -137.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-217.582 -137.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.888.259 1.888.259Yasal Yedekler1.888.259 1.888.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.788.135 -17.072.449Net Dönem Karı veya Zararı9.940.974 -8.715.686TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.823.516 42.963.096TOPLAM KAYNAKLAR268.512.825 101.721.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 473.244.923 274.207.315Satışların Maliyeti20 -420.411.884 -228.525.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.833.039 45.681.743BRÜT KAR (ZARAR)52.833.039 45.681.743Genel Yönetim Giderleri21 -14.542.150 -14.268.429Pazarlama Giderleri21 -26.279.752 -21.915.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 18.786.119 5.148.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.034.547 -1.917.626ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.762.709 12.729.437Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.976.059 1.760.626FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.738.768 14.490.063Finansman Giderleri23 -16.153.382 -24.369.315SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.585.386 -9.879.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.644.412 1.163.566Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.644.412 1.163.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.940.974 -8.715.686DÖNEM KARI (ZARARI)9.940.974 -8.715.686Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.940.974 -8.715.686Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,15000000 -0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-80.554 -29.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -100.692 -37.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.138 7.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20.138 7.412Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.554 -29.649TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.860.420 -8.745.335Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.860.420 -8.745.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912509BIST