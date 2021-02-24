***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2021 22:46
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431
Transferler
772.786 -21.635.545 20.862.759
Dönem Karı (Zararı)
-8.715.686 -8.715.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.649 -29.649
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 0 42.963.096
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 0 42.963.096
Transferler
-8.715.686 8.715.686 0
Dönem Karı (Zararı)
9.940.974 9.940.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.554 -80.554
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516 0 52.823.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.895.381 169.143.635
Dönem Karı (Zararı)
9.940.974 -8.715.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.249.231 27.408.993
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11, 12 9.839.496 8.155.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
755.835 244.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 454.123 327.738
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 301.712 -83.714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.184.547 18.690.264
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.968.835 -2.558.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 16.153.382 21.248.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.801.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.120.793
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 3.120.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.644.412 -1.163.566
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.976.059 -1.638.149
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.976.059 -1.638.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.519.451 147.938.694
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.594.351 -773.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.947 531.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.417.404 -1.305.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.239.412 126.697.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.030.726 3.088.306
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.826 -2.784.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.052.552 5.873.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
750.747 167.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.405.709 18.759.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.878.129 19.726.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.527.580 -966.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.329.246 166.632.001
Alınan Faiz
1.966.121 2.567.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -12.203 -180.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
479.947 125.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.017.364 -40.163.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.881.936 7.001.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -15.598.689 -8.849.714
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.373.996 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -33.674.607 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -38.314.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.080.564 -150.811.943
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
402.560.990 660.921.178
Kredilerden Nakit Girişleri
5 402.560.990 660.921.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-257.950.000 -789.001.677
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -257.950.000 -789.001.677
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.462.965 -2.468.715
Ödenen Faiz
-10.067.461 -20.262.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.167.819 -21.831.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.167.819 -21.831.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.856.037 55.687.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.023.856 33.856.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.033.585 33.863.052
Ticari Alacaklar
35.175.886 18.581.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 201.279 24.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.974.607 18.557.203
Diğer Alacaklar
1.651.977 821.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.651.977 821.456
Stoklar
8 81.980.299 18.740.887
Peşin Ödenmiş Giderler
17 14.668.350 6.847.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 479.947
Diğer Dönen Varlıklar
11.488.475 261.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 11.488.475 261.754
ARA TOPLAM
210.998.572 79.596.094
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.998.572 79.596.094
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 13.097.527 5.772.196
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.386.756 3.293.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.109.622 1.977.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.735.160 10.359.434
Diğer Duran Varlıklar
24.185.188 722.046
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 24.185.188 722.046
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.514.253 22.124.950
TOPLAM VARLIKLAR
268.512.825 101.721.044
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
175.562.254 25.389.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
175.562.254 25.389.010
Banka Kredileri
5 175.562.254 25.389.010
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.306.715 1.845.143
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.306.715 1.845.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.306.715 1.845.143
Ticari Borçlar
17.557.760 22.588.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 638.190 616.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.919.570 21.972.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.172.491 421.744
Diğer Borçlar
9.565.686 1.357.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.565.686 1.357.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.359 709.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 45.359 709.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.069.093 538.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 567.765 338.808
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 501.328 199.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 134.316 2.841.264
ARA TOPLAM
206.413.674 55.690.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.413.674 55.690.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
371.504 1.772.374
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 371.504 1.772.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 371.504 1.772.374
Diğer Borçlar
5.940.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.940.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.067.903 712.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.067.903 712.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
896.228 582.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 896.228 582.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.275.635 3.067.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.689.309 58.757.948
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.823.516 42.963.096
Ödenmiş Sermaye
19 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-217.582 -137.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.582 -137.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.582 -137.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.888.259
Yasal Yedekler
1.888.259 1.888.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.788.135 -17.072.449
Net Dönem Karı veya Zararı
9.940.974 -8.715.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.823.516 42.963.096
TOPLAM KAYNAKLAR
268.512.825 101.721.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 473.244.923 274.207.315
Satışların Maliyeti
20 -420.411.884 -228.525.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.833.039 45.681.743
BRÜT KAR (ZARAR)
52.833.039 45.681.743
Genel Yönetim Giderleri
21 -14.542.150 -14.268.429
Pazarlama Giderleri
21 -26.279.752 -21.915.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.786.119 5.148.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.034.547 -1.917.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.762.709 12.729.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.976.059 1.760.626
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.738.768 14.490.063
Finansman Giderleri
23 -16.153.382 -24.369.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.585.386 -9.879.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.644.412 1.163.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.644.412 1.163.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.940.974 -8.715.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.940.974 -8.715.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.940.974 -8.715.686
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,15000000 -0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-80.554 -29.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -100.692 -37.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.138 7.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.138 7.412
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.554 -29.649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.860.420 -8.745.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.860.420 -8.745.335
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912509
BIST