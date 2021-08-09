***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 51.708.431Transferler-8.715.686 8.715.686Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.456Dönem Karı (Zararı)1.650.456 1.650.456Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.456Dönem Sonu Bakiyeler42.963.096 0 42.963.096Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516Transferler9.940.974 -9.940.974Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-190.521Dönem Karı (Zararı)-190.521 -190.521Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-80.554Dönem Sonu Bakiyeler52.632.995 0 52.632.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.900.567 -16.444.926Dönem Karı (Zararı)-190.521 1.650.456Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.346.391 12.435.416Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11, 12 9.076.144 7.260.048Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler382.145 365.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 369.845 94.270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 12.300 271.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.451.417 4.482.926Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.175.859 -900.627Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 18.627.276 5.383.553Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.430.500 1.804.400Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -113.613 711.327Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.880.202 -2.189.267Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.880.202 -644.349Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.544.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-134.125.191 -31.283.468Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-85.687.948 -17.811.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.108.007 12.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.579.941 -17.823.879Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.976.257 -5.185.221Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.384.862 -8.086.398İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.033.335 -355.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.351.527 -7.730.430Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-261.104 781.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.584.744 -981.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.128.084 -3.304.210Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.456.660 2.322.222Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-111.969.321 -17.197.596Alınan Faiz1.180.356 900.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -50.777 -12.301Vergi İadeleri (Ödemeleri)-60.825 -135.165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.293.550 -4.691.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.361.633 2.422.225Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.988.150 -2.825.101Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.141.930 5.807.623Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -54.808.963 -10.096.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.401.488 48.593.858Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri832.161.806 209.560.990Kredilerden Nakit Girişleri5 832.161.806 209.560.990Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-713.691.354 -156.450.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -713.700.000 -156.450.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8.646Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.202.939 -1.234.358Ödenen Faiz-5.866.025 -3.282.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.792.629 27.457.103NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.792.629 27.457.103DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.023.856 33.856.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.231.227 61.313.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 40.236.459 66.033.585Ticari Alacaklar120.863.834 35.175.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 13.309.286 201.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 107.554.548 34.974.607Diğer Alacaklar1.912.325 1.651.977İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.912.325 1.651.977Stoklar8 127.956.556 81.980.299Peşin Ödenmiş Giderler17 21.960.785 14.668.350Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 60.825 0Diğer Dönen Varlıklar23.621.067 11.488.475İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 23.621.067 11.488.475ARA TOPLAM336.611.851 210.998.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR336.611.851 210.998.572DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 4.983.051 13.097.527Kullanım Hakkı Varlıkları11 471.049 1.386.756Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.613.282 11.109.622Peşin Ödenmiş Giderler442.709 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler442.709Ertelenmiş Vergi Varlığı24 7.848.773 7.735.160Diğer Duran Varlıklar55.826.084 24.185.188İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 55.826.084 24.185.188TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.184.948 57.514.253TOPLAM VARLIKLAR417.796.799 268.512.825KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar306.679.208 175.562.254İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.240.850İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları41.240.850İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar265.438.358 175.562.254Banka Kredileri5 265.438.358 175.562.254Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları590.029 1.306.715İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları590.029 1.306.715Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 590.029 1.306.715Ticari Borçlar42.942.622 17.557.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 2.671.525 638.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 40.271.097 16.919.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 911.387 1.172.491Diğer Borçlar9.034.347 9.565.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.034.347 9.565.686Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.366 45.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 103.366 45.359Kısa Vadeli Karşılıklar1.275.848 1.069.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 762.220 567.765Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 513.628 501.328Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 134.316 134.316ARA TOPLAM206.413.674TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER361.671.123 206.413.674UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 371.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 371.504Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 371.504Diğer Borçlar0 5.940.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 5.940.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.471.840 2.067.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.471.840 2.067.903Uzun Vadeli Karşılıklar1.020.841 896.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.020.841 896.228TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.492.681 9.275.635TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.163.804 215.689.309ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.632.995 52.823.516Ödenmiş Sermaye19 67.000.000 67.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-217.582 -217.582Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-217.582 -217.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-217.582 -217.582Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.888.259 1.888.259Yasal Yedekler1.888.259 1.888.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-15.847.161 -25.788.135Net Dönem Karı veya Zararı-190.521 9.940.974TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.632.995 52.823.516TOPLAM KAYNAKLAR417.796.799 268.512.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 353.531.789 173.116.389Satışların Maliyeti19 -314.876.772 -149.137.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.655.017 23.979.087 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)38.655.017 23.979.087 0 0Genel Yönetim Giderleri20 -7.716.455 -5.547.073Pazarlama Giderleri20 -19.699.031 -14.193.272Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.839.769 4.472.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.636.360 -3.155.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.442.940 5.556.069 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 5.880.202 2.189.267FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.323.142 7.745.336 0 0Finansman Giderleri23 -18.627.276 -5.383.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-304.134 2.361.783 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri113.613 -711.327 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 113.613 -711.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-190.521 1.650.456 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-190.521 1.650.456 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-190.521 1.650.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-190.521 1.650.456 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-190.521 1.650.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956601BIST