***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/12/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih11/12/2020Saati09.00AdresiBurhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N65 Üsküdar/İstanbulGündemToplantı Tutanağında MevcutturAlınan Kararlar / Görüşülen KonularToplantı Tutanağında MevcutturGenel Kurul Tescil Tarihi11/12/2020AçıklamalarŞirketimiz olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 2020 tarihinde yapılmış olup ilgili toplantı tutanağı iş bu açıklama ekinde yer almaktadır.Olağanüstü Genel Kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, Genel Kurul tescil edilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893520BIST