***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.12.2020 18:22
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/12/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
11/12/2020
Saati
09.00
Adresi
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N65 Üsküdar/İstanbul
Gündem
Toplantı Tutanağında Mevcuttur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Toplantı Tutanağında Mevcuttur
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/12/2020
Açıklamalar
Şirketimiz olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 2020 tarihinde yapılmış olup ilgili toplantı tutanağı iş bu açıklama ekinde yer almaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, Genel Kurul tescil edilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893520
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.385
18:057,8079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
18:059,5126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5484
En Düşük
9,4474
18:05465,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 465,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|9,24
|3.298.615
|% 10,00
|
|BRYAT
|380,80
|64.495.946
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.681.409
|% 9,99
|
|IDGYO
|7,60
|11.173.874
|% 9,99
|
|AVOD
|8,07
|126.225.864
|% 9,95
|
|YAPRK
|44,64
|4.297.646
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.087.087
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|19.976.424
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,70
|1.454.268
|% -9,92
|
|IZMDC
|11,38
|238.213.301
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|3.013.077.033
|% 0,48
|
|GARAN
|9,72
|2.386.029.948
|% 0,73
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,06
|821.513.064
|% -1,90
|
|YKBNK
|3,06
|1.178.165.919
|% -2,55
|
|KLGYO
|2,71
|817.074.557
|% 9,72
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8036
|7,8079
|% -0,36
|
|Euro
|9,5070
|9,5126
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,5046
|10,5572
|% -0,02
|
|Frank
|8,7738
|8,8266
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,20
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MRGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 186 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 041 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 08 kaybederek (% -0.07 ) 1, 546