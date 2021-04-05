***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih30/03/2021Saati09.00AdresiBurhaniye Mah. Kısıklı Cad. N65 Üsküdar/İstanbulGündemEktedirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSuzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Olağan Genel Kurulu 30.03.2021 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923384BIST