***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.04.2021 16:07
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
30/03/2021
Saati
09.00
Adresi
Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. N65 Üsküdar/İstanbul
Gündem
Ektedir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Olağan Genel Kurulu 30.03.2021 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923384
BIST
16:381.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:388,1245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:389,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:38449,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,14
|Açılış
|: 449,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ERBOS
|75,90
|48.799.650
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.757.955
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.637.875
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.437.405
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.539.823
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.510.326
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.361.180.024
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,32
|995.237.808
|% -9,57
|
|KOZAL
|126,80
|766.921.575
|% 1,36
|
|GARAN
|6,90
|630.543.795
|% 0,27
|
|GUBRF
|76,95
|543.817.721
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,03
|1.361.180.024
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|144.675.785
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|995.237.808
|% -9,57
|
|ODAS
|3,69
|378.772.873
|% 5,13
|
|GARAN
|6,90
|630.543.795
|% 0,27
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1171
|8,1245
|% -0,34
|
|Euro
|9,5795
|9,5935
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2405
|11,2968
|% -0,00
|
|Frank
|8,6061
|8,6579
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% -0,40
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|