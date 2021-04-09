***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih30/03/2021Saati09.00AdresiBurhaniye Mah. Kısıklı Cad. N65 Üsküdar/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil Tarihi09/04/2021Açıklamalar30.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı TTSG'de yayımlanmıştırSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926152BIST