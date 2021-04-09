***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.04.2021 15:09
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
30/03/2021
Saati
09.00
Adresi
Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. N65 Üsküdar/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/04/2021
Açıklamalar
30.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926152
BIST
16:321.383
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -33,11
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:328,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1731
En Düşük
8,1219
16:329,7139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:32456,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,15
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:32
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|603.226
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.956.675
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.616.281
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.803.166
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.113.663
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.775.812
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.017.912.259
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,18
|832.071.474
|% -3,36
|
|BJKAS
|11,02
|822.560.878
|% 8,36
|
|GARAN
|6,64
|754.134.397
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,20
|590.208.278
|% -3,22
|
|EKGYO
|1,86
|424.565.272
|% -3,63
|
|TSKB
|1,35
|255.519.262
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|577.982.317
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|290.340.910
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,18
|832.071.474
|% -3,36
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1676
|8,1715
|% 0,48
|
|Euro
|9,7044
|9,7139
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,1803
|11,2364
|% 0,35
|
|Frank
|8,7780
|8,8309
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-16,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-27,67
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-13,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|
Seans Raporu
16:32
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 82 kaybederek (% -2.20 ) 1, 195
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16:47
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16:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, MRGYO, UTPYA, FENER, ADESE
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