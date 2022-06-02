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***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.06.2022 13:05
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
25/03/2022
Saati
9:00
Adresi
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N 65 Üsküdar/İst
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/03/2022
Açıklamalar

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 25.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Tescili 30.03.2022 tarihinde gerçekleşmiş olup, 05/04/2022 tarihli 10552 sayılı İstanbul Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034194


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MZHLD 88,60 9.521.842 % 9,99  
EPLAS 19,06 32.704.436 % 9,98  
HEDEF 6,30 19.650.668 % 9,95  
DOKTA 24,34 2.957.414 % 9,95  
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Sterlin 20,5963 20,6996 % 0,94  
Frank 17,0744 17,1773 % 0,73  
Riyal 4,3771 4,3991 % 0,45  
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13:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 7,74  
Altın Gr. 982 982 8,51  
Cumhuriyet 6.527 6.626 37,00  
Tam 6.496 6.660 39,61  
Yarım 3.140 3.222 19,15  
Çeyrek 1.575 1.611 9,58  
Gümüş.Ons 22,04 22,07 0,22  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,17  
B. Petrol 113 113 -2,86  
Seans Raporu 13:11
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