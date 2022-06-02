***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
02.06.2022 13:05
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
25/03/2022
Saati
9:00
Adresi
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N 65 Üsküdar/İst
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/03/2022
Açıklamalar
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 25.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Tescili 30.03.2022 tarihinde gerçekleşmiş olup, 05/04/2022 tarihli 10552 sayılı İstanbul Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034194
BIST
13:112.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 14,05
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
13:1116,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0776
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4709
En Düşük
16,3796
13:1117,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2114
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7074
En Düşük
17,4621
13:11982,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,86
|Açılış
|: 982,04
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
982,12
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler13:11
|YUNSA
|31,24
|26.649.557
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|9.521.842
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.704.436
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.650.668
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.957.414
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.506.599
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,87
|253.463.146
|% -8,41
|
|DAGHL
|25,00
|2.686.648
|% -3,99
|
|AVGYO
|2,69
|12.984.975
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|20.131.399
|% -3,85
|
|THYAO
|49,92
|2.012.883.295
|% 1,34
|
|SASA
|38,24
|842.752.983
|% 1,38
|
|SISE
|21,10
|838.919.911
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,12
|735.415.546
|% 0,13
|
|PETKM
|10,35
|721.286.827
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,83
|617.107.852
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|299.512.424
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|131.179.682
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,89
|311.154.752
|% 0,42
|
|TSKB
|2,28
|168.180.165
|% -0,87
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4646
|16,4698
|% 0,47
|
|Euro
|17,6583
|17,7074
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,5963
|20,6996
|% 0,94
|
|Frank
|17,0744
|17,1773
|% 0,73
|
|Riyal
|4,3771
|4,3991
|% 0,45
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,74
|
|Altın Gr.
|982
|982
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|37,00
|
|Tam
|6.496
|6.660
|39,61
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,15
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,58
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,86
|