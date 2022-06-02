***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih25/03/2022Saati9:00AdresiBurhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N 65 Üsküdar/İstGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi30/03/2022AçıklamalarSuzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 25.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Tescili 30.03.2022 tarihinde gerçekleşmiş olup, 05/04/2022 tarihli 10552 sayılı İstanbul Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034194BIST