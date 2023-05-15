***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2022-31/12/2022Tarih13/04/2023Saati09:00AdresiBurhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N65 Üsküdar, İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi15/05/2023AçıklamalarSuzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 13.04.2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Tescili 15.05.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151288BIST