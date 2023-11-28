***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
28.11.2023 17:58
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/11/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
28/11/2023
Saati
10:00
Adresi
Acıbadem Mahallesi Alidede Sokak N2 Kadıköy/İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.nin, 28/11/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün yapılmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220645
BIST