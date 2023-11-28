***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/11/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih28/11/2023Saati10:00AdresiAcıbadem Mahallesi Alidede Sokak N2 Kadıköy/İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSuzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.nin, 28/11/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün yapılmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220645BIST