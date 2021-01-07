***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
07.01.2021 14:09
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.12.2020 tarihli ve 2020/18 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı'yla 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'na kadar halka arzedilmeksiniz nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere, SPK'ya ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuru belgeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897722
BIST
15:231.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:237,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:238,9839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:23450,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 450,69
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TGSAS
|18,59
|10.716.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.555.222
|% 10,00
|
|BRYAT
|520,80
|11.293.027
|% 9,99
|
|JANTS
|485,40
|121.490.607
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.110.412
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,43
|113.830.769
|% -7,30
|
|EKGYO
|2,60
|3.233.720.439
|% 9,70
|
|GARAN
|10,47
|1.147.217.754
|% 0,58
|
|ASELS
|18,95
|1.008.028.675
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,49
|831.250.931
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,40
|776.743.342
|% 4,94
|
|EKGYO
|2,60
|3.233.720.439
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|503.970.656
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|457.347.683
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,40
|776.743.342
|% 4,94
|
|TSKB
|1,83
|366.537.733
|% 1,67
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3080
|7,3137
|% 0,11
|
|Euro
|8,9757
|8,9831
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,9094
|9,9591
|% -0,06
|
|Frank
|8,2494
|8,2991
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9444
|1,9542
|% 0,12
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,58
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-49,81
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-24,10
|
|Çeyrek
|720
|736
|-12,04
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,26
|54,26
|-0,04
|