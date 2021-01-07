***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2020 tarihli ve 2020/18 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı'yla 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'na kadar halka arzedilmeksiniz nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere, SPK'ya ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur.Başvuru belgeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897722BIST