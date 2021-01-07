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***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

07.01.2021 14:09



***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

09.12.2020 tarihli ve 2020/18 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı'yla 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'na kadar halka arzedilmeksiniz nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere, SPK'ya ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuru belgeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897722


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