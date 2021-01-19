***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2021 14:53
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 133.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satışına ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih 3/36 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903251
BIST
16:111.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,49
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:117,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:119,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:11438,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,15
|Açılış
|: 438,77
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BRISA
|25,96
|73.488.333
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.472.306
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.482.940.289
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.553.399.443
|% -0,40
|
|THYAO
|13,54
|1.501.289.953
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,84
|1.382.678.258
|% 6,96
|
|KRDMD
|7,27
|1.344.759.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.553.399.443
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,84
|1.382.678.258
|% 6,96
|
|SISE
|8,09
|2.482.940.289
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,27
|1.344.759.809
|% 0,00
|
|PETKM
|5,18
|738.347.250
|% 0,78
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4415
|% -0,42
|
|Euro
|9,0287
|9,0356
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1012
|10,1519
|% -0,30
|
|Frank
|8,3477
|8,3980
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% -0,51
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,75
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-18,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-19,72
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-9,53
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|0,68
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:27ALKIM
Yüzde 9.97 oranında artışla 18.86 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 921, 107 adet işlem
-
16:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, EKGYO, KRDMD
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 85 artarak (% 1.22 ) 1, 398
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ALKIM, TACTR, GOLTS, TGSAS, YONGA, INTEM, YYAPI, INVEO, YGYO
-
16:25
METUR, INTEM, NETAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında