***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2022 09:52
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 160.000.000,00 TL( Yüzaltmışmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/887 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 160.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038175
BIST
10:022.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 18,02
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.553
En Düşük
2.549
10:0217,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
10:0218,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0630
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
10:021.026,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.026,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MERIT
|31,52
|6.296.396
|% 1,48
|
|METUR
|4,36
|90.235
|% 1,40
|
|KATMR
|1,31
|16.437.479
|% 0,77
|
|YEOTK
|58,65
|15.407.964
|% 0,69
|
|AKGRT
|2,98
|17.517.507
|% 0,34
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|CUSAN
|9,42
|5.418.041
|% 0,00
|
|ENJSA
|13,90
|92.082.551
|% 0,00
|
|EUHOL
|2,33
|35.904.183
|% 0,00
|
|GOZDE
|7,90
|30.151.677
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|323.750.065
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3225
|17,3302
|% 0,03
|
|Euro
|18,2208
|18,2485
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,1343
|21,2402
|% 0,10
|
|Frank
|17,8508
|17,9583
|% 0,39
|
|Riyal
|4,6017
|4,6247
|% -0,04
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.809
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.343
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,28
|