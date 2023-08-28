***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
28.08.2023 10:52
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/08/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 470.000.000,00 TL( Dörtyüzyetmiş Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1033 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 470.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189855
BIST
'
12:477.929
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 212,68
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4726,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1025
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,6360
En Düşük
26,2691
12:4728,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1402
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:471.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4694
|26,6360
|% 0,39
|
|Euro
|28,7061
|28,7528
|% 0,49
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9326
|30,1129
|% 0,12
|
|Riyal
|7,0626
|7,0980
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|10.999
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.516
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,32
|