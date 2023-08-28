***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/08/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 470.000.000,00 TL( Dörtyüzyetmiş Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1033 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 470.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189855BIST