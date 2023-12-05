***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2023 13:46
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 860.000.000,00 TL (Sekiz Yüz Altmış Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1652 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 860.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222302
BIST
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16:388.043
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -44,66
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.029
En Yüksek
8.121
16:3828,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3831,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0178
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:381.888,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.888,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EKOS
|36,30
|126.140.431
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.512.841
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.718.149
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.729.467
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.958.177
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,47
|9.835.045
|% -7,24
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,25
|6.405.214.139
|% -1,43
|
|MIATK
|42,72
|2.671.087.773
|% 7,88
|
|EREGL
|40,18
|2.496.771.011
|% 0,40
|
|AKBNK
|36,06
|2.292.520.932
|% -0,44
|
|ASTOR
|108,10
|2.290.165.088
|% 0,75
|
|ZOREN
|5,03
|650.857.870
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,39
|820.551.859
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,46
|2.290.029.946
|% -0,97
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,01
|167.351.907
|% 1,01
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9305
|28,9364
|% 0,08
|
|Euro
|31,3408
|31,3499
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4428
|36,6256
|% 0,07
|
|Frank
|32,9923
|33,1911
|% 0,04
|
|Riyal
|7,6906
|7,7292
|% 0,07
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|910,03
|911,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,24
|974,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,34
|77,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,45
|2.028,74
|% 0,66
|