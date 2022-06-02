***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.06.2022 13:35
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurlu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 16.000.000,00 TL( Yüzaltmışmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034197
BIST
14:072.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 20,10
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.591
En Düşük
2.565
14:0716,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0811
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
14:0717,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7154
En Düşük
17,4621
14:07982,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,28
|Açılış
|: 982,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:07
|YUNSA
|31,24
|26.807.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|9.521.842
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.922.425
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.942.604
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.979.782
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.971.396
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,88
|271.165.372
|% -8,33
|
|AVGYO
|2,69
|14.425.844
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|21.483.726
|% -3,85
|
|SANFM
|35,02
|10.044.016
|% -3,74
|
|THYAO
|50,15
|2.461.618.110
|% 1,81
|
|SASA
|39,00
|1.053.748.016
|% 3,39
|
|SISE
|21,06
|970.397.051
|% 0,48
|
|KRDMD
|15,17
|908.014.554
|% 0,46
|
|AKBNK
|8,64
|840.491.903
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,82
|690.941.383
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,85
|343.874.474
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|132.632.767
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|840.491.903
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,88
|341.076.532
|% 0,16
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4656
|16,4733
|% 0,49
|
|Euro
|17,6511
|17,7154
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,5994
|20,7027
|% 0,95
|
|Frank
|17,0882
|17,1911
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3758
|4,3978
|% 0,42
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 56 artarak (% 0.90 ) 2, 880
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14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, SISE
-
14:22XU100
Endeks 2, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 19, 814.00 milyon TL de
-
14:22KNFRT
Yüzde 9.31 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681, 736 adet işlem