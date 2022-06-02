***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurlu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Genel Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 16.000.000,00 TL( Yüzaltmışmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034197BIST