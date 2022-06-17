***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 160.000.000,00 TL( Yüzaltmışmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/887 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 160.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Üst Yazı.pdfEK: 2 Suzuki A.Ş. İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 3 Suzuki M.A.P.A.Ş. Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038001BIST