***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 16:58
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 160.000.000,00 TL( Yüzaltmışmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/887 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 160.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Üst Yazı.pdf
EK: 2 Suzuki A.Ş. İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 3 Suzuki M.A.P.A.Ş. Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038001
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
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|Açılış
|: 2.492
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|Önceki Kapanış
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2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,3100
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|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3317
En Düşük
17,2421
17:5918,1322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1430
|Açılış
|: 18,1200
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,36
|Açılış
|: 1.024,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
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1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2935
|17,3259
|% 0,16
|
|Euro
|18,1096
|18,1322
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,0561
|21,1617
|% -1,17
|
|Frank
|17,7614
|17,8684
|% -0,37
|
|Riyal
|4,5971
|4,6201
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-16,43
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-9,20
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.784
|6.897
|-69,00
|
|Yarım
|3.330
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,18
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|B. Petrol
|114
|114
|-5,65
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Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58YATAS
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