***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.11.2022 16:23
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 530.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 14.11.2022 tarih, 2022/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere 530.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080112
BIST
17:424.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 78,12
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:4218,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:4219,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1604
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:421.060,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.060,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:40
|GLCVY
|26,40
|55.181.531
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.475.381
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.440.085
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.079.144.128
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|190.503.156
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|996.631.788
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,94
|182.480.489
|% -7,51
|
|THYAO
|109,50
|8.942.783.149
|% -0,18
|
|EREGL
|37,74
|8.370.735.782
|% 1,07
|
|ODAS
|12,27
|5.731.754.818
|% 3,20
|
|ASELS
|41,28
|5.470.161.062
|% -1,01
|
|AKBNK
|15,86
|4.721.543.373
|% 4,14
|
|ODAS
|12,27
|5.731.754.818
|% 3,20
|
|ISCTR
|9,55
|4.311.263.855
|% 3,13
|
|YKBNK
|10,41
|4.560.335.842
|% 6,12
|
|SKBNK
|2,32
|946.942.167
|% 0,43
|
|TSKB
|3,22
|1.303.426.379
|% 1,26
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6161
|% 0,07
|
|Euro
|19,3480
|19,3576
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,1549
|22,2660
|% 1,61
|
|Frank
|19,6292
|19,7474
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% 0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.034
|7.155
|21,00
|
|Yarım
|3.416
|3.498
|10,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.749
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,02
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|-1,12
|