***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.01.2023 14:00
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Limiti başvurusu, 530.000.000 TL olarak açıklanmış olup, Onaylanan Limit 447.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 447.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 447.000.000,00 TL( Dörtyüzkırkyedi Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/1863 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 447.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_29_12_2022.pdf
EK: 2 SPK Üst Yazı.pdf
EK: 3 Suzuki A.Ş. Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092122
BIST