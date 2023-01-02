***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Limiti başvurusu, 530.000.000 TL olarak açıklanmış olup, Onaylanan Limit 447.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 447.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 447.000.000,00 TL( Dörtyüzkırkyedi Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/1863 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 447.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_29_12_2022.pdfEK: 2 SPK Üst Yazı.pdfEK: 3 Suzuki A.Ş. Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092122BIST