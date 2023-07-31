***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.07.2023 14:48
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 910.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 28.07.2023 tarih, 2023/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere 910.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177196
BIST
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17:237.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,42
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2326,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0710
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2329,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:231.703,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.703,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ALFAS
|841,50
|1.418.869.400
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|380.177.677
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.518.587
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|704.309.140
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.390.826
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.277.632
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.628.570
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,48
|383.601.261
|% -8,94
|
|DGGYO
|46,24
|225.878.111
|% -8,25
|
|EREGL
|41,70
|11.619.278.721
|% 8,42
|
|THYAO
|235,20
|8.096.721.357
|% 0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.641.133.296
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,08
|6.598.124.274
|% 0,93
|
|KRDMD
|25,40
|5.785.254.580
|% 6,99
|
|EKGYO
|8,78
|4.984.640.539
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,08
|6.598.124.274
|% 0,93
|
|ZOREN
|4,31
|1.408.616.883
|% 6,16
|
|EREGL
|41,70
|11.619.278.721
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,07
|3.931.427.916
|% 0,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9082
|26,9475
|% 0,26
|
|Euro
|29,7112
|29,7178
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,5101
|34,6831
|% 0,25
|
|Frank
|30,9185
|31,1048
|% 0,47
|
|Riyal
|7,1559
|7,1917
|% 0,18
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, SAHOL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 12 artarak (% 1.92 ) 6, 436
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